В Свободном мошенники под видом сотрудников администрации предлагают пенсионерам «калым»
Администрация Свободного предупреждает горожан о мошенниках. По выходным некто обзванивает местных пенсионеров и, представившись управляющим делами администрации муниципального образования «город Свободный» Овчаренко Олегом Ивановичем, предлагает «калым». Якобы в город приезжает большая делегация и необходим водитель с личной машиной, который бы возил эту самую делегацию по объектам.
Также злоумышленники рассказывают, что срочно нужны деньги средства на представительские расходы, вот только бухгалтерия в администрации в субботу и воскресенье не работает. Свободненцев просят «помочь материально» - перевести 10-30 тысяч рублей на карту, обещая вернуть в двойном размере в понедельник. Плюс зарплата. После этого связь со злоумышленниками пропадает.
Как сообщает пресс-служба администрации Свободного на своей странице в "Инстаграме", МО УМВД «Свободненский» уже проводит проверку по данному факту. Есть первые пострадавшие. Настоящие сотрудники свободненской мэрии призывают горожан быть осторожными и не попадаться на уловки мошенников. Также пресс-служба уточняет, что администрация не нанимает сотрудников без официальных трудовых договоров.
ИСТОЧНИК KP.RU