2019-03-26T09:09:11+03:00
Происшествия

В Свободном мошенники под видом сотрудников администрации предлагают пенсионерам «калым»

Неизвестные обзванивают людей по выходным
Юлия ГОМАН
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Администрация Свободного предупреждает горожан о мошенниках. По выходным некто обзванивает местных пенсионеров и, представившись управляющим делами администрации муниципального образования «город Свободный» Овчаренко Олегом Ивановичем, предлагает «калым». Якобы в город приезжает большая делегация и необходим водитель с личной машиной, который бы возил эту самую делегацию по объектам.

Также злоумышленники рассказывают, что срочно нужны деньги средства на представительские расходы, вот только бухгалтерия в администрации в субботу и воскресенье не работает. Свободненцев просят «помочь материально» - перевести 10-30 тысяч рублей на карту, обещая вернуть в двойном размере в понедельник. Плюс зарплата. После этого связь со злоумышленниками пропадает.

Как сообщает пресс-служба администрации Свободного на своей странице в "Инстаграме", МО УМВД «Свободненский» уже проводит проверку по данному факту. Есть первые пострадавшие. Настоящие сотрудники свободненской мэрии призывают горожан быть осторожными и не попадаться на уловки мошенников. Также пресс-служба уточняет, что администрация не нанимает сотрудников без официальных трудовых договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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