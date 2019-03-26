Полиция задержала амурчанина, напавшего с топором на таксиста в Благовещенске

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-26T09:38:34+03:00

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Оперативники отделения полиции по Сковородинскому району задержали подозреваемого в нападении на таксиста. 20-летний амурчанин пытался добраться автостопом до Забайкалья. Задержали его 25 марта на автодороге недалеко от поселка Тахтамыгда. Молодого человека подозревают в покушении на убийство, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Напомним, ЧП случилось в Благовещенске 17 марта. 60-летний таксист подвез пассажира к одному из домов на улице Тенистой, а тот вместо оплаты схватил топор и напал на самого водителя. Злоумышленник успел несколько раз ударить мужчину по голове, но к счастью, у того нашлись силы дать отпор. Таксиста увезли в больницу, а нападавший на него пассажир сбежал.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного задержания. Как сообщает СУ СК России по Амурской области, это житель села Екатеринославка Октябрьского района. На допросе он уже подтвердил свою причастность к совершенному преступлению. В ближайшее время его привезут в Благовещенск, чтобы провести все необходимые следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU