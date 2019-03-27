Для амурчан на 30 процентов снизят транспортный налог

СЕГОДНЯ 02:05 2019-03-27T02:05:12+03:00

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Хорошая новость для автомобилистов Амурской области. В регионе собираются снизить транспортный налог на 30 процентов. Касается это легковушек с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

«Такие машины есть у 84 процентов автовладельцев области. А для электромобилей транспортный налог предлагаем вовсе обнулить. В четверг выносим на Заксобрание. Думаю, депутаты поддержат», - написал губернатор Василий Орлов у себя в «Инстаграме».

Пресс-служба областного правительства уточняет, что снижение ставок коснется 200 тысяч амурчан. Этот вопрос рассмотрели на заседании правительства.

- Анализ действующих ставок транспортного налога показал, что в Амурской области, по сравнению с другими субъектами ДФО, установлена максимальная ставка, которая равняется 15 рублям для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. и одна из максимальных - 21 рубль - для легковых автомобилей от 100 до 150 л.с., - отметила министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

КОНКРЕТНО

Как предлагают снизить ставку транспортного налога

Для автомобилей с мощностью до 100 л.с. - с 15 до 11 рублей.

Для автомобилей с мощностью от 100 до 150 л.с. - с 21 до 15 рублей.

К примеру, сейчас на одну машину до 150 л.с. автолюбитель в Приамурье платит 3 150 рублей ежегодно. Если изменения примут, плата за автомобиль ежегодно составит 2 250 рублей. Разница - 900 рублей.

Законопроект разработает министерство экономического развития и внешних связей Приамурья, затем его представят депутатам на утверждение. Изменения будут действовать с 1 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU