2019-03-27T08:35:14+03:00
Общество

Амурское правительство хочет установить льготный тариф на вывоз мусора - на 30 процентов меньше

Льгота будет положена жильцам благоустроенных домов
Юлия ГОМАН
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С понедельника, 1 апреля, в Амурской области начнет действовать новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. В региональном правительстве разработали законопроект, который поможет снизить финансовую нагрузку для амурчан. Предлагается установить льготный тариф на услугу по обращению с отходами. Льгота эта предназначена тем, кто живет в благоустроенном фонде, то есть в многоквартирных или индивидуальных домах без печного отопления. Составит она 30 процентов.

- На примере кластера №4 (именно сюда входит город Благовещенск - Ред.): здесь сейчас установлен тариф для благоустроенного жилого фонда 4 рубля 67 копеек. После принятия закона мы сможем установить тариф на 30 процентов меньше - 3 рубля 27 копеек, - пояснила начальник управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области Ольга Личман. - Этот законопроект был ободрен вчера на заседании правительства и внесен на рассмотрение в законодательное собрание.

Областные депутаты должны рассмотреть его завтра, 28 марта. Если они его одобрят, то в начале мая амурчане получат квитанции за апрель уже с учетом этой 30-процентной «скидки». В правительстве также подчеркнули, что новая льгота будет прибавляться к уже существующим у амурчан установленным федеральным или областным законодательством коммунальным льготам. На неблагоустроенный жилой фонд новые льготы не распространяются. Впрочем, там тариф и так в два раза меньше - для Благовещенска это 2 рубля 50 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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