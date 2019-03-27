2019-03-27T09:55:19+03:00
Экономика

В Благовещенске кафе и ресторанов оказалось больше, чем нужно горожанам

Сейчас в наших заведениях общепита насчитывается 75 мест на 1000 жителей, при нормативе почти в два раза меньше
Юлия ГОМАН
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Все большей популярностью у благовещенцев пользуется услуга доставки еды.Все большей популярностью у благовещенцев пользуется услуга доставки еды.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Интересную статистику по кафе, барам и прочим ресторанам опубликовала мэрия Благовещенска. Сейчас в областном центре насчитывается 514 заведений общепита с общим числом посадочных мест 17322. И это много! Норматив обеспеченности посадочными местами в Благовещенске составляет 40 мест на 1000 жителей, а фактически их у нас - 75. Всего в прошлом году в городе открылось 62 новых заведения, а закрылось по разным причинам 59.

По данным городского управления по развитию потребительского рынка, в Благовещенске в 2018 году сократилось число баров и закусочных - на два и четыре соответственно. А вот число ресторанов осталось на уровне 2017 года - 20 заведений. Продолжают активно открываться кофейни - плюс восемь штук за прошлый год (сейчас их 26). По мнению специалистов, это говорит о том, что потребительский спрос у нас смещается к более бюджетному уровню.

Остается популярными у благовещенских бизнесменов франчайзинг. В мэрии отмечают, что городские рестораны продолжают использовать этот способ ведения бизнеса. Кроме того, продолжает развиваться формат мест комплексного семейного отдыха - когда в кафе оборудуют игровые площадки, где могут поиграть дети, пока родители обедают. Также отмечается, что благовещенцы стали реже ходить в кафе, поскольку большей популярностью стала пользоваться услуга доставки еды.

Всего за 2018 год предприятиями общепита было продано продукции на 3 миллиарда 195,4 миллиона рублей. Это 100,3 % в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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