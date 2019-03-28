Амурское ветуправление: собаки, на которых напал бешеный волк, здоровы

СЕГОДНЯ 02:01 2019-03-28T02:01:26+03:00

Собак после нападения хищника поместили в карантин, но сейчас они чувствуют себя хорошо. Фото: instagram.com/amurvetupr Фото: СОЦСЕТИ

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В Приамурье домашние собаки, которые пострадали от зубов волка, оказались здоровы. Животных после нападения хищника поместили в карантин, но сейчас они чувствуют себя хорошо.

«Признаков бешенства у них не обнаружено. Все 9 животных вовремя прошли вакцинацию от бешенства», – порадовали сотрудники управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 13 марта волк пришел в село Нижняя Ильиновка Михайловского района. Хищник вел себя агрессивно, напал на людей (четверым амурчанам понадобилась медицинская помощь) и домашних собак. Исследование в лаборатории показало, что волк был заражен бешенством. К счастью, здоровью пострадавших людей и животных сейчас ничто не угрожает. За последнее время в Михайловском районе застрелили уже трех опасных волков.

ИСТОЧНИК KP.RU