В Благовещенске посреди улицы нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 05:47 2019-03-28T05:47:00+03:00

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В Благовещенске сегодня утром, 28 марта, прохожие нашли труп человека. Это случилось в районе пересечения улиц Октябрьской и Политехнической. Фотография с места происшествия появилась в социальных сетях.

В следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области журналистам подтвердили информацию об инциденте. Как стало известно, погибший - мужчина в возрасте 41 года. При осмотре были обнаружены телесные повреждения. Теперь правоохранительным органам предстоит установить причину смерти человека и все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU