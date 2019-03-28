2019-03-28T05:47:00+03:00
Происшествия

В Благовещенске посреди улицы нашли тело мужчины

Следователи выясняют причину смерти человека
Полина ОЗЕРОВА
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Тело нашли в районе пересечения улиц Октябрьской и Политехнической. Фото: instagram.com/blag_dtpТело нашли в районе пересечения улиц Октябрьской и Политехнической. Фото: instagram.com/blag_dtpФото: СОЦСЕТИ
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В Благовещенске сегодня утром, 28 марта, прохожие нашли труп человека. Это случилось в районе пересечения улиц Октябрьской и Политехнической. Фотография с места происшествия появилась в социальных сетях.

В следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области журналистам подтвердили информацию об инциденте. Как стало известно, погибший - мужчина в возрасте 41 года. При осмотре были обнаружены телесные повреждения. Теперь правоохранительным органам предстоит установить причину смерти человека и все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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