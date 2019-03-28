Пришкольные лагеря в Благовещенске начнут принимать детей с 3 июня

СЕГОДНЯ 06:40 2019-03-28T06:40:01+03:00

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Стали известны цены на путевки в пришкольные лагеря в Благовещенске. Как сообщает пресс-служба администрации города, первая смена будет работать в гимназиях № 1 и 25, лицеях № 6 и 11, а также в школах № 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28. Детей принимать начнут уже с 3 июня. Режим работы пришкольного лагеря - с 8.00 до 17.30.

Первая смена продлится до 11 июля, вторая смена будет работать с 9 июля по 6 августа. Организована вторая смена будет в гимназиях № 1 и 25 и в школах № 5, 26, 27 и 28. Для ребят организуют трехразовое питание. Стоимость путевки составит:

- для детей до 10 лет - 13 951рублей;

- для детей старше 10 лет - 14692 рублей;

с посещением бассейна:

- для детей до 10 лет - 14 995 рублей;

- для детей старше 10 лет - 15 772 рублей.

Родителям возместят часть оплаты стоимости путевки - 4242 рублей.

Отправить ребенка в загородный лагерь выйдет раза в два дороже. Так, путевка в «Огонек» стоит 28396 рублей, а в лагерь им. Ю.А. Гагарина - 28000 рублей. В мэрии уточняют: размер частичной оплаты стоимости путевок работающим гражданам составит 6400 рублей.

Благовещенские родители уже могут забронировать путевки в «Огонек» и в пришкольные лагеря в Центре эстетического воспитания детей. Продажа начнется с 22 апреля, телефон 532-001.

ИСТОЧНИК KP.RU