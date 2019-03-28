В Благовещенске увековечили память врача, остановившего эпидемию холеры в Сталинграде в 1942 году

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-28T11:58:50+03:00

Барельеф кардиохирурга в маске выполнен с фотографии, на которой Сергей Колесников запечатлен во время первой в СССР успешной операции замены аортального клапана протезом. Фото: Юлия ГОМАН

Изменить размер текста: A A

На стене гимназии № 1 появилась новая мемориальная доска - кардиохирургу Сергею Колесникову (1901 - 1985). Организатор здравоохранения СССР, один из основоположников отечественной кардиохирургии и вообще выдающийся врач свои детство и юность провел в Благовещенске.

Один из вопросов нового маршрута игры-квеста «Самый-самый Благовещенск» касается как раз-таки выдающегося кардиохирурга.Фото: Юлия ГОМАН

Неслучайно доску установили на стене гимназии - ранее это было Благовещенское реальное училище, которое Сергей Алексеевич окончил в 1920 году. Неслучайно и то, что она имеет форму Красного Креста. С 1941 по 1947 год Сергей Колесников возглавлял советский Красный Крест. А в 1942-м вместе с микробиологом Зинаидой Ермольевой они всего за 8 суток (!) остановили эпидемию холеры в Сталинграде. Если бы не они, кто знает, как закончилась бы Великая Отечественная война. Ведь холера выкашивала людей тысячами - воевать здесь было бы просто некому…

Памятную доску торжественно открыли 28 марта в 15.00.Фото: Юлия ГОМАН

Доску изготовил благовещенский скульптор Александр Кантемиров по инициативе автора игры-квеста «Самый-самый Благовещенск» Яны Стародуб-Афанасьевой. Кстати, один из вопросов нового маршрута игры касается как раз-таки выдающегося кардиохирурга. Как поделилась на открытии сама Яна, от возникновения идеи (увековечить память Колесникова в родном городе) до воплощения проекта прошло ровно девять месяцев, и это символично.

ИСТОЧНИК KP.RU