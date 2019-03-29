2019-03-29T02:01:45+03:00
Общество

В Приамурье прокуратура нашла сайты, предлагающие интим-услуги за деньги

А также интернет-магазины, где можно было купить алкоголь
Полина ОЗЕРОВА
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Благовещенская районная прокуратура во время проверки законодательства о защите прав несовершеннолетних нашла нарушения. В частности, на десяти интернет-страницах предлагали за определенную плату интимные услуги. Еще 12 сайтов попались на том, что продавали дистанционным способом спиртные напитки.

- При этом вход на указанные интернет-ресурсы свободный, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов сайтов не требуется. Ознакомиться с содержанием сайтов может любой интернет-пользователь, в том числе и несовершеннолетние, - поясняет прокуратура Амурской области.

В итоге прокуратура направила в суд 22 заявления, чтобы доступ с этим страницам ограничили. Заявления суд удовлетворил. Доступ к сомнительным сайтам был ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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