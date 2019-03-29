Бешенство у диких животных нашли еще в двух районах Приамурья
В Амурской области продолжают выявлять бешенство у диких зверей. Так, при исследовании головного мозга животных в Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в рамках эпизоотического мониторинга по Приказу Россельхознадзора подтвердили это диагноз у двух лисиц. Одну из них подстрелили в селе Старая Райчиха Бурейского района, а другую - в трех километрах от села Возжаевка Белогорского района.
В связи с этим, специалисты напоминают о необходимости профилактической вакцинации домашних животных. Чтобы они случайно не подцепили опасную заразу от диких. Если вам показалось, что у вашего животного есть бешенство, или если его покусал дикий зверь, немедленно сообщите ветеринару и изолируйте животное. Об этом сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области.
Напомним, ранее в другом районе Приамурья - Михайловском - в течение нескольких дней застрелили трех волков, больных бешенством. В одном из случаев при встрече с хищником пострадали не только домашние собаки, но и люди.
ИСТОЧНИК KP.RU