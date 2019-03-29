2019-03-29T09:57:47+03:00
Общество

В Амурской области учителя бесплатно получат квартиры

Так местные власти привлекают на работу молодых педагогов
Полина ОЗЕРОВА
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В Приамурье педагоги в селах получают жилье, причем бесплатно. Квартиры для них приобретают местные власти - так они привлекают молодых учителей на работу, чтобы укомплектовать школы кадрами. К примеру, две квартиры в этом году купили в Сковородинском районе. На эти цели выделили 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Новое жилье ждет приезжих специалистов в поселке Ерофей Павлович, а также на железнодорожной станции БАМ. В последней, к слову, уже справили новоселье. Предоставляют жилье и в других районах Приамурья. В прошлом году, по данным правительства региона, новые квартиры получили 12 молодых педагогов, переехавших в Благовещенский, Зейский, Магдагачинский и Свободненский районы. На покупку жилья ушло более 7 миллионов рублей.

Молодым учителям помогают и деньгами. В северных районах области материальная помощь достигает 300 тысяч рублей. Также приезжим специалистам, если они живут на селе, положены льготы на оплату ЖКУ. Для жителей районов, приравненных к районам Крайнего севера, предусмотрена компенсация расходов на проезд к местам отдыха. Оказывают и другую помощь. А в 2020 году в России начнет работать программа «Земский учитель», которая также поможет привлечь учителей в сельские школы. По ней можно будет выплачивать молодым специалистам 1 миллион рублей единовременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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