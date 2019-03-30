2019-03-30T02:56:39+03:00
Общество

В Приамурье задержали малолетних поджигателей

Во главе группы был 18-летний парень
Татьяна РЯБОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В районе села Марково задержали «банду» малолетних поджигателей. Группу возглавлял 18-летний молодой человек, сообщает пресс-служба Благовещенского района.

В отношении родителей несовершеннолетних возбуждается административное производство. Совершеннолетний участник событий за содеянное будет отвечать сам.

К слову, с 1 апреля в Приамурье начнет действовать особый противопожарный режим. Это связано с повышением температур и осложнением пожарной обстановке в лесах.

В ближайшее время в регионе установится ветреная и сухая погода, а осадки пройдут преимущественно в северных районах.

Особый противопожарный режим будет установлен: в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Райчихинске, поселке Прогресс, Циолковском. Режим также будет действовать в Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Мазановском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Серышевском и Тамбовском районах, сообщает пресс-служба областного министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

Пока будет установлен режим, жителям и гостям региона запрещено жечь траву, мусор и разводить костры. За нарушение пожарной безопасности будут ждать штрафы от 4 до 5 тысяч – для физических лиц, от 20 до 50 тысяч – для должностных, и от 300 до 500 тысяч – для юридических.

Группы лесопожарных формирований привели в полную готовность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Амурской области учителя бесплатно получат квартиры
Бешенство у диких животных нашли еще в двух районах Приамурья
В Приамурье прокуратура нашла сайты, предлагающие интим-услуги за деньги
В Благовещенске увековечили память врача, остановившего эпидемию холеры в Сталинграде в 1942 году
Пришкольные лагеря в Благовещенске начнут принимать детей с 3 июня
В Благовещенске посреди улицы нашли тело мужчины
Амурское ветуправление: собаки, на которых напал бешеный волк, здоровы
В Благовещенске кафе и ресторанов оказалось больше, чем нужно горожанам
Пересматривать нормативы по мусору в Амурской области не будут
Амурское правительство хочет установить льготный тариф на вывоз мусора - на 30 процентов меньше
Для амурчан на 30 процентов снизят транспортный налог
Полиция задержала амурчанина, напавшего с топором на таксиста в Благовещенске
В Свободном мошенники под видом сотрудников администрации предлагают пенсионерам «калым»
В Михайловском районе Приамурья застрелили уже третьего по счету опасного волка
В Благовещенске начальник гаража бюджетной организации получал зарплату за мнимых работников
Жители Китая пытались подкупить благовещенских таможенников, чтобы провезти свои товары
В Благовещенске до 31 марта водителей массово проверят на трезвость
Благовещенская полиция просит опознать умершего 11 лет назад мужчину с татуировкой в виде кинжала
В Благовещенске осудили китайца, который захотел жить лучше и сбежал в Россию
К концу недели весна вернется в Благовещенск
В Амурской области побывала уникальная передвижная выставка «Сирийский перелом»
Очевидцы: десятки полицейских устроили погоню за пьяным водителем в Приамурье
В Магдагачинском районе после пожара в частном доме найден труп
С банковского счета амурского бизнесмена приставы сняли 127 тысяч
Гринпис объяснил причину природных пожаров в Приамурье