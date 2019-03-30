В Приамурье задержали малолетних поджигателей

СЕГОДНЯ 02:56 2019-03-30T02:56:39+03:00

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В районе села Марково задержали «банду» малолетних поджигателей. Группу возглавлял 18-летний молодой человек, сообщает пресс-служба Благовещенского района.

В отношении родителей несовершеннолетних возбуждается административное производство. Совершеннолетний участник событий за содеянное будет отвечать сам.

К слову, с 1 апреля в Приамурье начнет действовать особый противопожарный режим. Это связано с повышением температур и осложнением пожарной обстановке в лесах.

В ближайшее время в регионе установится ветреная и сухая погода, а осадки пройдут преимущественно в северных районах.

Особый противопожарный режим будет установлен: в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Райчихинске, поселке Прогресс, Циолковском. Режим также будет действовать в Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Мазановском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Серышевском и Тамбовском районах, сообщает пресс-служба областного министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

Пока будет установлен режим, жителям и гостям региона запрещено жечь траву, мусор и разводить костры. За нарушение пожарной безопасности будут ждать штрафы от 4 до 5 тысяч – для физических лиц, от 20 до 50 тысяч – для должностных, и от 300 до 500 тысяч – для юридических.

Группы лесопожарных формирований привели в полную готовность.

ИСТОЧНИК KP.RU