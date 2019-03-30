В Приамурье водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком

СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-30T07:08:52+03:00

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На участке федеральной дороги Большой Невер-Соловьевск произошло смертельное ДТП. Авария произошла в 13 километрах от поселка Соловьевск. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

На месте трагедии потребовалась помощь спасателей. Там работала дежурная смена пожарной части 22 поселка Соловьевск.

В официальном инстаграм-аккаунте Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности имеются фотографии с места ДТП. На снимках видно, что легковой автомобиль в очень плохом состоянии. При ударе машину смяло. Передняя часть почти полностью оказалась под кузовом грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU