В Благовещенске закрыли нелегальную сауну

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-30T09:17:45+03:00

Она находилась в жилом доме

Изменить размер текста: A A

В Благовещенске временно приостановили работу сауны, которая находилась в жилом доме. На заведение жаловались жильцы этого дома, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Жители многоквартирного дома, находящегося по адресу переулок Пограничный, 3, пожаловались в управление, что на цокольном этаже их дома открыли сауну с бассейном и парильней. По данному факту начали административное расследование.

В ходе расследования информация подтвердилась. Оказалось, что по данному адресу находится центр отдыха «Лагуна». Его предприниматель незаконно использовал в качестве бани.

В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол об административном нарушении по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Материалы дела направили на рассмотрение в суд.

Так как размещение оборудования бань (саун) в многоквартирных жилых домах запрещено, суд принял решение приостановить деятельность заведения на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU