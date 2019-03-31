Семеро маленьких амурчан победили гепатит С

СЕГОДНЯ 06:56 2019-03-31T06:56:56+03:00

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У маленьких пациентов областного онкогемоталогического отделения произошла спонтанная элиминация. Их иммунные системы самостоятельно справились с заболеванием.

Амурчан осмотрела руководитель отдела вирусных гепатитов и заболеваний печени ведущий научный сотрудник ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, д.м.н. Лариса Горячева (Санкт-Петербург). Специалист работала в это время в Амурской области. Целью ее приезда был осмотр и выявление необходимости противовирсной терапии в ближайшее время и дальше.

По данным властей, противовирусная терапия не требуется уже десяти детям - еще трое до этого успешно прошли лечение.

- Могу сказать точно, что тяжелых больных, с тяжелым поражением печени нет ни одного. То есть необходимости в экстренной терапии нет. Соответственно, есть временной промежуток, в который мы можем назначить необходимое лечение - и через 2-3 месяца, и через год, и через 3 года", - проводит областное правительство в сообщении слова врача.

Напомним, что у некоторых из амурских детей, лечившихся в гематологическом отделении областной детской больницы, выявили гепатит С. СК возбудил уголовное дело. Расследование контролирует областная прокуратура. Однако, многочисленные проверки на месте не выявили причины и источника заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU