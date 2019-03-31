На вокзале Белогорска "Сирийский перелом" встретили кашей и концертом

СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-31T08:19:20+03:00

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Прибытие поезда в субботу вечером, 30 марта, в Белогорск стало 33-й остановкой военного эшелона в путешествии по России. Больше восьми тысяч человек пришли посмотреть на трофейные экспонаты из Сирии. В числе зрителей был и губернатор области Василий Орлов. В торжественных мероприятиях по этому приняли участие военные Белогорского гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, например, байкеры из благовещенской организации «Мото-Патриот». На перроне белогорского вокзала был организован концерт, работала военно-полевая кухня, где угощали солдатской кашей и горячим чаем. Тут же развернулся пункт отбора на военную службу по контракту, который посетили 630 человек, а заявления написали больше трех десятков.

- Безусловно, мы понимаем, что это не просто экспозиция и возможность увидеть трофеи российской армии. Это наглядная демонстрация того, что наша страна может успешно противостоять международному терроризму. И этот поезд-музей – отличная возможность прикоснуться к новейшей истории и лучше узнать о событиях, которые происходили в далёкой Сирии», - сказал Василий Орлов.

Напомним, что военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», проводится Министерством обороны РФ. Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков объедет всю Россию и вернется в Москву. Акция стартовала 23 февраля и завершится 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU