Последняя декада марта в Приамурье оказалась еще и самой холодной

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-31T10:01:30+03:00

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В последний день марта амурские синоптики подвели итоги - апрельская и мартовская погода поменялись местами. Две первые декады весны шли по апрельским температурам и принесли новый тепловой рекорд, а последние десять дней вернули амурчан к мартовским температурами. 51 см оказалась высота снежного покрова в поселке Береговом на севере Зейского водохранилища 31 марта.

- Самой холодной из трех оказалась последняя декада марта, а ведь при нормальном течении погодных процессов должно быть с точностью до наоборот, - пишут амурские синоптики в своем официальном паблике.

В первый день апреля в Амурской области сохранится погода без осадков, с небольшой облачностью. Ветер северо-западный слабый днём до умеренного. Температура по области ночью -10-15 °С, днем 0+5 °С, в отдельных районах севера ночью около 20 °С мороза, днём около -5 °С.

В Благовещенске без осадков. Ветер северо-западный западный 4-9 м/с.

Температура ночью -8-10 °С, днем около +5 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU