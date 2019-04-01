В Приамурье с 1 апреля ввели особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 05:04 2019-04-01T05:05:23+03:00

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По прогнозам погода в Приамурье в апреле будет сухой и ветреной. Кроме того, грядет повышение температуры, а осадки пройдут в основном по северу региона, и будет их меньше нормы. Поэтому с 1 апреля противопожарный режим ввели на 18 территориях области. Это города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, поселок Прогресс и ЗАТО Циолковский, а также Архаринский, Благовещенский, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Ивановский, Мазановский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Серышевский и Тамбовский районы.

Пресс-служба амурского минлесхоза напоминает, что во время особого противопожарного режима нельзя жечь траву и мусор, разводить костры и посещать леса. Нарушителям грозят штрафы: от 4 до 5 тысяч рублей - для граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей - для юридических лиц.

Природные пожары уже начались, несмотря на то, что погода в последней декаде марта теплом не радовала. К примеру, на выходных тушили пал между селами Передовое и Гродеково.

К слову, по прогнозам «Авиалесоохраны», есть вероятность, что в нынешнем апреле в юго-восточной части Приамурья будут превышены среднемноголетние значения параметров пожарной опасности. Так что всем стоит проявить осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU