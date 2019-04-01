В Приамурье подростки пустили пал, чтобы проще было искать металлолом

СЕГОДНЯ 06:18 2019-04-01T09:23:08+03:00

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Тушить сухую траву амурским пожарным пришлось 30 марта. Напомним, в Благовещенском районе на выходных задержали «банду» юных поджигателей из села Марково во главе с 18-летним «предводителем». Подробности происшествия сообщает полиция. Как выяснилось, подростки подожгли траву в поле, думая, что после пала им будет проще найти здесь металлолом.

- В присутствии законных представителей полицейские провели с несовершеннолетними профилактические беседы. В отношении родителей четырех подростков составлены 3 протокола об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Собранные полицейскими материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения о постановки несовершеннолетних на профилактический учет, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

А вот 18-летний парень за свой поступок будет отвечать сам. Его должны привлечь к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

К слову, с 1 апреля в Приамурье ввели особый противопожарный режим. Нарушителям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU