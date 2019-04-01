В Приамурье подростки пустили пал, чтобы проще было искать металлолом
Тушить сухую траву амурским пожарным пришлось 30 марта. Напомним, в Благовещенском районе на выходных задержали «банду» юных поджигателей из села Марково во главе с 18-летним «предводителем». Подробности происшествия сообщает полиция. Как выяснилось, подростки подожгли траву в поле, думая, что после пала им будет проще найти здесь металлолом.
- В присутствии законных представителей полицейские провели с несовершеннолетними профилактические беседы. В отношении родителей четырех подростков составлены 3 протокола об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Собранные полицейскими материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения о постановки несовершеннолетних на профилактический учет, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.
А вот 18-летний парень за свой поступок будет отвечать сам. Его должны привлечь к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
К слову, с 1 апреля в Приамурье ввели особый противопожарный режим. Нарушителям грозят штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU