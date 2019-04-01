В Приамурье начала действовать «мусорная реформа»

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-01T09:20:20+03:00

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С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Амурской области начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь за чистотой в городах и селах у нас будут следить региональные операторы. За каждым из них закреплен свой кластер (несколько городов и районов).

В связи с «мусорной реформой» амурчан ждут некоторые изменения, в частности, в мае люди получат уже новые квитанции. Напомним, на прошлой неделе правительство попросило амурчан обратить внимание на тариф на содержание общего имущества. Ранее в него входила услуга «вывоз ТБО» или «саночистка». Поскольку с 1 апреля она исключается, и забота о мусоре ложится на плечи региональных операторов, то этот тариф должен снизиться на эту же сумму. В противном случае жильцы могут пожаловаться в жилищную инспекцию.

Платить за вывоз мусора амурчане теперь будут региональному оператору по отдельным тарифам. Ранее также сообщалось, что в областном правительстве разработали законопроект, по которому устанавливается льготный тариф на услугу по обращению с отходами. Льгота будет распространяться на амурчан, живущих в благоустроенном фонде - в многоквартирных или индивидуальных домах без печного отопления. Составит она 30 процентов.

«Комсомольская правда» будет следить за ситуацией. И предлагает присоединиться всех читателей. Если в первые дни работы новой системы вы увидите, что где-то перестали вывозить мусор, звоните к нам в редакцию по телефону 20-19-29.

ИСТОЧНИК KP.RU