В Благовещенске на снос 40 ветхих домов выделили 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 02:16 2019-04-02T02:16:06+03:00

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В столице Приамурья планируют снести более 40 ветхих домов. За время действия программы по переселению из ветхого жилья в Благовещенске расселили уже более 1000 семей. На днях этот вопрос обсудили на выездном совещании.

Мэр Валентина Калита и ее заместитель Виталий Рудненок осмотрели несколько ветхих домов - №37 на улице Шимановского и №22 на Загородной. Жильцов уже расселили, проводятся аукционы на определение подрядчиков, которые их снесут. Также осмотрели участок на пересечении улиц Политехническая - Зейская, где ветхий дом уже снесли. Участок уже сформирован, здесь будет многоквартирная жилая застройка.

- По состоянию на 1 января в Благовещенске снесено более 180 ветхих зданий. На сегодняшний день в работе находятся еще более 40. Для проведения этих работ из бюджета было выделено дополнительно 10 миллионов рублей. Освободившиеся территории будут использованы в рамках действующих Правил землепользования и застройки. Здесь учитывается и место расположения, наличие санитарно-охранной зоны и размер самого участка. Есть маленькие участки, не подходящие под многоквартирные дома и здания другого назначения. Такие в перспективе можно использовать для создания новых мест общего пользования со спортивными или игровыми площадками, - рассказала мэр города Валентина Калита.

Как сообщает пресс-служба мэрии, частенько сносу ветхих зданий мешают люди без определенного места жительства, которые занимают такие дома. На сегодняшний день незаконные жильцы заняли шесть таких построек. Администрация напоминает, что заходить в ветхие дома, готовящиеся к сносу, запрещено. Сообщать о подобных фактах можно по телефону ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска 778-112.

ИСТОЧНИК KP.RU