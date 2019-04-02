В Амурской области стало меньше волков и больше кабанов

СЕГОДНЯ 06:01 2019-04-02T06:01:18+03:00

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В амурских лесах подсчитали диких животных и птиц. Как выяснилось, в Приамурье стало больше кабанов и других копытных, а вот количество волков сократилось. Продолжает расти и количество фазанов, причем уже третий год подряд. Сейчас их численность приближается к полумиллиону особей. Таковы данные зимних маршрутных учетов зверья.

Специалисты управления по охране животного мира Амурской области отмечают, что за последний год у нас более чем на две тысячи особей увеличилось число диких свиней - до 15540. Самый большой прирост среди копытных животных у изюбрей - сейчас их у нас насчитывается 21686 особей. Хороший прирост показала и кабарга, а вот численность косули, лося и северного оленя осталась на прошлогоднем уровне. Что касается волков, то их численность упала на тысячу. Сейчас в амурских лесах обитает 3110 серых хищников. Однако это все еще выше нормы.

Специалисты говорят, что для роста популяции копытных животных и фазанов у нас сейчас очень благоприятные условия. Есть хорошая кормовая база, обеспеченная урожаем желудей и грибов, да и зимы стоят малоснежные, так что добыть себе еду не проблема. В то же время сокращение числа волков объясняется тем, что на них ведется активная охота. Впрочем, дело не только в том, что серых хищников отстреливают. Почувствовав угрозу, эти животные могут просто уйти в более безопасные места, в том числе в соседние регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU