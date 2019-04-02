В летнем расписании полеты в Благовещенск выполняют девять авиакомпаний

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-02T09:50:00+03:00

У амурчан есть возможность выбрать время и аэропорт, тип самолета и не только

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Благовещенский аэропорт перешел на летнее расписание. Полеты в Благовещенск выполняют девять авиакомпаний по 15 направлениям. Жители области могут выбирать не только время и аэропорт вылета или прилета, но и тип самолета, а также стыковочные маршруты и услуги авиакомпаний.

- Сегодня у нас три перевозчика летают на московском направлении: «Уральские авиалинии», «Северный ветер»/«Икар» и «Сибирь» (S7). В день будет выполняться по три рейса, а в июне авиакомпания «Уральские авиалинии» добавит к своим регулярным ежедневным рейсам через Екатеринбург прямые в московский аэропорт Домодедово по понедельникам, вторникам и субботам на воздушных судах типа Airbus A321, - рассказал генеральный директор предприятия Валерий Шлегель.

Авиакомпания S7 расширила программу полетов - кроме новых рейсов в Домодедово продолжатся ежедневные полеты из Благовещенска в Новосибирск. Улететь в Якутск по летнему расписанию амурчане смогут авиакомпанией «Якутия», в Южно-Сахалинск - «Аврора», а во Владивосток - «ИрАэро» и «Аврора». Транзитные рейсы через Благовещенск во Владивосток, Улан-Удэ и Иркутск по субботам будет выполнять авиакомпания «ИрАэро» на самолетах типа CRJ-200. А по средам и пятницам полеты будут выполняться по маршруту Владивосток - Чита - Благовещенск - Иркутск. И это далеко не полный список.

Как сообщает пресс-служба амурского минтранса, в летний период чартерные перевозки в Нячанг, Бангкок и Пхукет будут выполнять авиакомпании «ИКАР», «Якутия» и «Азурэйр». А в июле и августе чартерная программа запланирована у авиакомпании «Якутия» - в Бэйдайхэ и Вейхай.

Продлится летняя навигация до 27 октября. Подробнее о расписании рейсов можно узнать на сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание».

ИСТОЧНИК KP.RU