Амурские синоптики: Весенне-летний сезон выглядит как боевые действия

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-02T10:31:41+03:00

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Амурские синоптики радуют: в регион наконец-то пришла не календарная, самая настоящая весна. Наступление весенне-летнего сезона в Приамурье они в шутку сравнивают с боевыми действиями.

«… тёплые фронты теснят застоявшиеся на континенте морозы, в период между отступающими снегопадами и грядущими летними ливнями осадки принимают самые причудливые формы, в разных пропорциях смешивая снег и дождь. В апреле может выпасть обильный снег, как в 1995 году, когда Благовещенску за несколько часов досталось 28 мм снега, больше, чем за всю эту зиму. А может, как в 1983-м, за 3 дня вылить июльскую норму осадков, и это будет всем дождям дождь. Температура за месяц может скакнуть до +31 °С, как в последние дни апреля 2014-го, а может понизиться почти до -18 °С, как в 1988-м», - пишут сотрудники Амурского гидрометцентра у себя в «Инстаграме».

В общем, подводят итог специалисты, такими контрастами у нас не может похвастаться ни один месяц. А еще напоминают, что апрель в Приамурье - самый ветреный месяц года. А это, увы, один из факторов распространения лесных пожаров. Не случайно в 18 муниципалитетах области с 1 апреля установили особый противопожарный режим.

К слову, ранее сообщалось, что последняя декада марта-2019 стала самой холодной из трех декад месяца. Мартовская погода будто поменялась местами с апрельской. Тем приятнее, что в Благовещенск наконец-то пришла настоящая весна.

ИСТОЧНИК KP.RU