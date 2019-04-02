Несколько районов Приамурья затянуло дымом из Китая

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-02T11:16:03+03:00

Множество термоточек зафиксировали в соседнем государстве напротив амурского села Михайловка и до устья Буреи

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Часть Амурской области сегодня, 2 апреля, оказалась окутана дымом. По данным регионального оперативного штаба по тушению лесных пожаров и палов, его принесло ветром из соседнего государства. На территории Китая, прямо напротив села Михайловка Благовещенского района и до устья Буреи, спутник зафиксировал множество термоточек.

Кроме того, локальное задымление в радиусе от 500 метров до 1 километра оказывают и 30 термоточек на территории Приамурья. Оно наблюдается в в Свободненском, Мазановском, Серышевском, Белогорском, Ивановском и других районах.

Пресс-служба амурского минлесхоза напоминает, что в 18 муниципальных образованиях с 1 апреля введен особый противопожарный режим. Со вчерашнего дня на этих территориях запрещено жечь траву и мусор, разводить костры и посещать леса. Нарушителям грозят штрафы.

КОНКРЕТНО

Где в Приамурье установлен особый противопожарный режим:

- Благовещенск;

- Белогорск;

- Свободный;

- Райчихинск;

- п.г.т. Прогресс;

- ЗАТО Циолковский;

- районы: Архаринский, Благовещенский, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Ивановский, Мазановский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Серышевский и Тамбовский.

ИСТОЧНИК KP.RU