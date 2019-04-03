На развитие детского здравоохранения в Приамурье до 2024 года потратят более 560 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 01:55 2019-04-03T01:55:22+03:00

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В Амурской области в 2018 году началась реализация программы по развитию детского здравоохранения. Рассчитана она до 2024 года, потратить на нее планируют 564,5 миллиона рублей.

- В рамках программы проводятся мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям, - поясняет замминистра здравоохранения области Евгения Жарновникова.

Для детских поликлиник в прошлом году уже купили 52 единицы медоборудования на 124,8 миллиона рублей. В этом году выделят 125,9 миллиона - на эти деньги купят оборудование для детской областной поликлиники и городских поликлиник №1 и 3. Всего планируется приобрести 72 единицы медоборудования. Кроме того, планируется капремонт благовещенской детской поликлиники № 1, а недавно после ремонта открылась поликлиника №4.

Все это должно создать комфортные условия для детей и родителей во время пребывания в поликлиниках, чтобы им меньше приходилось сидеть в очередях, было проще записаться к врачу и так далее. Решается и кадровый вопрос. Так, в прошлом году приняли на работу 26 педиатров. Эта работа продолжится и в этом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU