Амурское правительство: Серьезных сбоев в работе по вывозу мусора нет

СЕГОДНЯ 04:09 2019-04-03T04:09:32+03:00

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В Амурской области началась так называемая «мусорная реформа». И, как сообщает правительство региона, серьезных сбоев у нас нет. Напомним, с 1 апреля в регионе действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами - уже три дня за вывоз мусора отвечают не «управляйки», а региональные операторы. В Благовещенске это ООО «Полигон».

Конечно, без недочетов не обходится. В соцсетях некоторые амурчане уже успели поделиться фотографиями переполненных контейнеров и пожаловаться, что мусор не вывозится третьи сутки. В правительстве сообщают, что все недочеты устраняются регоператорами в короткие сроки.

- По информации от граждан, поступившей на «горячую линию» проектного офиса по вопросам о переходе на новую систему по обращению с ТКО, отмечались случаи изменения в логистике транспортировщиков и графиках вывоза отходов. Подобные ситуации приводят к переполнению контейнеров, в первую очередь в городах. Также, амурчане обратили внимание на отсутствие графиков сбора мусора в частном секторе Свободного. Есть и другие вопросы, касающиеся мест размещения контейнерных площадок в селах, их нужно скорректировать, - пояснил замминистра природных ресурсов Приамурья Василий Офицеров.

За работой регоператоров следит и государственная жилищная инспекция области. По словам руководителя ведомства Сергея Молина, в первый день работы по новой системе на «горячую линию» обратились пять человек с жалобами на переполненные контейнеры. Все обращения отработали оперативно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

ВАЖНО!

Телефон «горячей линии» по вопросам новой системы обращения с ТКО 8(4162) 23-16-42. «Комсомольская правда» будет следить за ситуацией. И предлагает присоединиться всех читателей. Если в первые дни работы новой системы вы увидите, что где-то перестали вывозить мусор, звоните к нам в редакцию по телефону 20-19-29.

ИСТОЧНИК KP.RU