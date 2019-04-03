На границе Приамурья и Якутии зафиксировали землетрясение

СЕГОДНЯ 04:35 2019-04-03T04:35:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 3 апреля, на границе Амурской области и Якутии произошло небольшое землетрясение. Как сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья, сейсмособытие магнитудой 3 балла было зафиксировано в 06.56 в Якутии, на границе с Тындинским районом.

По словам исполняющей обязанности главы поселка Юктали Галины Сидоровой, а также глав Усть-Нюкжи Петра Федорова и Олекмы Светланы Сиразовой, подземные толчки здесь не ощущались. Землетрясение не почувствовали амурчане и в других населенных пунктах, никаких тревожных звонков в ЕДДС от жителей Тындинского района не поступало. Жертв и разрешений нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU