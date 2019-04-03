За сутки пожарные в Приамурье 15 раз выезжали на тушение палов

СЕГОДНЯ 05:49 2019-04-03T05:50:32+03:00

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В Приамурье пожарным за минувшие сутки пришлось 15 раз выезжать на тушение сухой травы. В тушении палов участвовал 81 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений и 24 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В Свободненском районе было зарегистрировано сразу три пала, по два - в Тамбовском, Белогорском и Благовещенском районах, а также в Свободном и Белогорске. Горела сухая трава не только здесь. По одному палу потушили в Архаринском и Зейском районах.

К слову, в Приамурье вчера с огнем боролись не только профессиональные пожарные, но и добровольцы из дружины охраны природы «Барс» и «Гринпис». Как сообщается в Instagram-аккаунте пожарной части №41 Благовещенского района, 2 апреля в течение всего дня совместными усилиями они боролись с несанкционированными парами сухой растительности.

В Приамурье с огнем боролись не только профессиональные пожарные, но и добровольцы. Фото: instagram.com/firedep41Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, с 1 апреля в 18 муниципалитетах Приамурья установлен особый противопожарный режим. Здесь запрещено жечь траву и мусор, разводить костры и посещать леса. Нарушителям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU