Губернатор Приамурья: Проблема снижения зарплат актуальна для нескольких больниц

СЕГОДНЯ 08:14 2019-04-03T08:14:39+03:00

Об этом Василий Орлов сказал во время визита в Белогорскую больницу

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Губернатор Приамурья, председатель Заксобрания, глава областного минздрава побывали в Белогорской больнице. Поводом для визита стали многочисленные обращения главе региона о состоянии здравоохранения в городе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Во время визита поднимался, в том числе, и вопрос снижения заработной платы медиков. Причем касается это не только Белогорска.

- Действительно есть снижение по 1 кварталу по заработной плате. С коллегами из минфина и минздрава думаем, каким образом эту ситуацию решить. Она наиболее актуальна для нескольких амурских больниц. Алгоритмы решения есть, понимаем, что делать, находимся в дискуссии с федеральным министерством здравоохранения, - отметил губернатор Василий Орлов.

Кроме того, главу региона удивило отсутствие пациентов в детской и взрослых поликлиниках. Как оказалось, основной прием по субботам идет до 12 часов. И здесь возникает другая проблема - добраться на прием жителям сел района.

- Все автобусы приходят в утренние часы, в обеденное время уходят назад. Этот вопрос должен решаться совместно с главами. Такая проблема характерна не только для Белогорской больницы, но и других. В районных поликлиниках с 9 до 11 часов переполнение, после 12 - тишина. Нагрузка, конечно, требует пересмотра, - считает министр здравоохранения Андрей Субботин.

Помимо этого в Белогорской больнице обсудили проблему неравного распределения кадров. Специалисты здесь есть, но их необходимо грамотно перераспределить по подразделениям. И конечно, поскорее найти нового главного врача.

ИСТОЧНИК KP.RU