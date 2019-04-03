2019-04-03T09:24:57+03:00
Экономика

В Благовещенске появится новая фермерская ярмарка в русском народном стиле

Здесь амурчане смогут купить свежее мясо, рыбу, ягоду и даже моцареллу от староверов
Юлия ГОМАН
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Откроется новая фермерская ярмарка в начале мая, сейчас здесь монтируются конструкции. Фото: Пресс-служба минэкономразвития Амурской областиОткроется новая фермерская ярмарка в начале мая, сейчас здесь монтируются конструкции. Фото: Пресс-служба минэкономразвития Амурской области
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В одном из крупных супермаркетов Благовещенска готовится к открытию новая фермерская ярмарка. Под одной крышей, на площади почти 1200 квадратных метров, соберутся амурские фермеры и товаропроизводители со своей продукцией. Купить здесь можно будет свежее мясо, рыбу и птицу, а также яйца, дикоросы, ягоду, выпечку молоко, конечно же, знаменитый амурский мед и продукты из него, и даже моцареллу, которую производят староверы в Свободненском районе.

От уже существующих у нас фермерских ярмарок эта будет отличаться антуражем и упором только на местное производство. Откроется она в начале мая, сейчас рабочие монтируют конструкции. Как сообщает пресс-служба минэкономразвития Амурской области, ярмарку оформят в русском народном стиле, однако новая торговая точка будет отвечать тенденциям европейского качества.

- Первое, что увидят посетители, зайдя к нам - это чистоту, уют, деревню. Мы решили сделать для всех продавцов единую униформу, но при этом сохранить традиции сельского уклада жизни. Самое главное наше условие - фермеры должны реализовать именно свою продукцию, посредников сюда мы не пустим. Ближайшая подобная ярмарка находится в Новосибирске, а на Дальнем Востоке такого опыта еще нет, будем первооткрывателями. Ассортимент продукции практически не ограничен, это могут быть напитки, продукты питания и так далее, главное, чтобы это было сделано руками фермеров и в Амурской области, - поясняет управляющий Наталья Легенкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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