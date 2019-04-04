Амурчан приглашают на турнир по танцевальному спорту
В эти выходные в Благовещенске пройдет ежегодный дальневосточный турнир по танцевальному спорту. На «Кубок Эриданса - 2019» съедутся танцоры из Благовещенска, Белогорска, Находки, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Читы и Биробиджана. Обещают и шоу-программу от приглашенных гостей - призеров Первенства мира по танцевальному спорту.
В программе открытые первенства города в возрастных группах:
- дети-1 (7-9 лет мальчики-девочки), сокращенное двоеборье;
- дети-2 (10-11 лет мальчики-девочки), сокращенное двоеборье;
- юниоры-2 (14-15 лет юноши-девушки) по европейской и латиноамериканской программе танцев.
Grand Arena Ostrova
ул. Мухина, 114
6 апреля в 10:00 и 13:00 (отборочные туры), в 17:00 (парад открытия).
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ИСТОЧНИК KP.RU