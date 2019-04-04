Благовещенец поверил мошеннику, пообещавшему ему миллион рублей

СЕГОДНЯ 02:08 2019-04-04T02:08:27+03:00

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Жителя Благовещенска обманул мошенник. Неизвестный позвонил 59-летнему амурчанину и представился полицейским из другого региона. Он рассказал мужчине, что полиция якобы задержала мошенников, возбуждено уголовное дело. А еще, что амурчанин пострадал от рук этих самых мошенников и ему положена солидная компенсация - сертификат на сумму 1 миллион рублей. Чтобы получить эти деньги, надо всего лишь оплатить страховку. Мнимый полицейский продиктовал мужчине номер телефона, по которому можно связаться и уточнить нюансы.

- Не заподозрив обмана, благовещенец позвонил по указанному номеру. Мужчине подтвердили, что ему действительно положена компенсация и указали номер счета, куда необходимо перевести деньги за страховку. Через систему переводов банка амурчанин несколько раз перевел злоумышленникам свои денежные средства. После чего понял, что его обманули, и обратился в полицию, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Доверчивый амурчанин потерял более 400 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU