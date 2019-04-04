2019-04-04T02:08:27+03:00
Происшествия

Благовещенец поверил мошеннику, пообещавшему ему миллион рублей

Неизвестный, позвонивший мужчине, представился полицейским
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителя Благовещенска обманул мошенник. Неизвестный позвонил 59-летнему амурчанину и представился полицейским из другого региона. Он рассказал мужчине, что полиция якобы задержала мошенников, возбуждено уголовное дело. А еще, что амурчанин пострадал от рук этих самых мошенников и ему положена солидная компенсация - сертификат на сумму 1 миллион рублей. Чтобы получить эти деньги, надо всего лишь оплатить страховку. Мнимый полицейский продиктовал мужчине номер телефона, по которому можно связаться и уточнить нюансы.

- Не заподозрив обмана, благовещенец позвонил по указанному номеру. Мужчине подтвердили, что ему действительно положена компенсация и указали номер счета, куда необходимо перевести деньги за страховку. Через систему переводов банка амурчанин несколько раз перевел злоумышленникам свои денежные средства. После чего понял, что его обманули, и обратился в полицию, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Доверчивый амурчанин потерял более 400 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Огонь едва не уничтожил Муравьевский парк в Приамурье
В Благовещенске на набережной покрасят бронекатер
По факту смертельного ДТП в Приамурье возбудили уголовное дело
В Приамурье предпринимателям предлагают обеспечить работой заключенных
Амурчан приглашают на турнир по танцевальному спорту
В Благовещенске появится новая фермерская ярмарка в русском народном стиле
Губернатор Приамурья: Проблема снижения зарплат актуальна для нескольких больниц
За сутки пожарные в Приамурье 15 раз выезжали на тушение палов
На границе Приамурья и Якутии зафиксировали землетрясение
Амурское правительство: Серьезных сбоев в работе по вывозу мусора нет
На развитие детского здравоохранения в Приамурье до 2024 года потратят более 560 миллионов рублей
Несколько районов Приамурья затянуло дымом из Китая
Амурские синоптики: Весенне-летний сезон выглядит как боевые действия
В летнем расписании полеты в Благовещенск выполняют девять авиакомпаний
В Амурской области стало меньше волков и больше кабанов
В Благовещенске на снос 40 ветхих домов выделили 10 миллионов рублей
В Приамурье начала действовать «мусорная реформа»
В Приамурье подростки пустили пал, чтобы проще было искать металлолом
В Приамурье с 1 апреля ввели особый противопожарный режим