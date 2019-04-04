2019-04-04T04:19:28+03:00
Общество

В Приамурье предпринимателям предлагают обеспечить работой заключенных

Осужденные могли бы зарабатывать деньги, чтобы выплачивать компенсации пострадавшим
Юлия ГОМАН
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Вопросами трудоустройства заключенных озаботились амурские власти. В Приамурье есть четыре колонии, в которых отбывают наказание более 3000 заключенных и только 20% из них работают. Из заработка осужденных высчитываются присужденные судом компенсации пострадавшим. Этот вопрос обсудили на заседании в правительстве Приамурья.

- Сейчас цеха, работающие в ИК, производят постоянно востребованный продукт - мебель, швейный материал (спецодежда, постельное белье, подушки, матрацы), металлоконструкции, скамейки и сувенирная продукция. При этом территория исправительных учреждений позволяет увеличить мощность и расширить перечень производств, - рассказал заместитель прокурора области Дмитрий Неговора.

К этой работе и хотят привлечь амурских бизнесменов. Для них есть свои плюсы. Например, бизнесмены смогут разместить свое производство в готовых помещениях на территориях исправительных колоний. В свою очередь правительство готово рассмотреть возможность поддержки при организации сбыта продукции в Приамурье.

Также на заседании обсудили возможность выделения квот на рабочие места на предприятиях региона для условно осужденных. Управление занятости населения должно подготовить соответствующее предложение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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