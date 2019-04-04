2019-04-04T08:15:13+03:00
Происшествия

По факту смертельного ДТП в Приамурье возбудили уголовное дело

Машина врезалась в леерное ограждение и перевернулась, погиб пассажир
Полина ОЗЕРОВА
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В Амурской области 3 апреля случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Согласно предварительной информации, легковой автомобиль врезался в леерное ограждение, а после этого опрокинулся. Удар был сильным, 47-летний пассажир получил травмы. С места ДТП его увезли в больницу. К сожалению, спасти его врачам не удалось.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, по факту ДТП следственным подразделением МО МВД России «Бурейский» было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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