В Благовещенске на набережной покрасят бронекатер

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-04T08:21:17+03:00

По условиям контракта нужно покрасить сам катер, железобетонный постамент, а также заменить деревянные детали судна. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

На косметический ремонт памятника планируют потратить чуть меньше 400 тысяч рублей

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Мэрия Благовещенска ищет подрядчика для косметического ремонта памятника бронекатеру на набережной Амура. Как говорится в документах закупки, нужно покрасить сам катер, железобетонный постамент, а также заменить деревянные детали судна. На это планируют потратить чуть меньше 400 тысяч рублей.

«Цель проводимых работ: косметический ремонт проводится для улучшения эстетического восприятия Объекта и увеличения срока его сохранности от климатических воздействий окружающей среды», - сообщается в техническом задании.

Результаты аукциона станут известны в понедельник, 8 апреля. Если аукцион состоится и с победителем заключат контракт, то все работы планируют сделать за неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU