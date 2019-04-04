В Благовещенске на набережной покрасят бронекатер
Мэрия Благовещенска ищет подрядчика для косметического ремонта памятника бронекатеру на набережной Амура. Как говорится в документах закупки, нужно покрасить сам катер, железобетонный постамент, а также заменить деревянные детали судна. На это планируют потратить чуть меньше 400 тысяч рублей.
«Цель проводимых работ: косметический ремонт проводится для улучшения эстетического восприятия Объекта и увеличения срока его сохранности от климатических воздействий окружающей среды», - сообщается в техническом задании.
Результаты аукциона станут известны в понедельник, 8 апреля. Если аукцион состоится и с победителем заключат контракт, то все работы планируют сделать за неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU