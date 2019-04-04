Огонь едва не уничтожил Муравьевский парк в Приамурье

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-04T09:30:05+03:00

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С большим трудом удалось отстоять Муравьевский заказник от огня. Горит в его окрестностях каждый год, но не каждый год его сотрудникам удается спасти все кладки краснокнижных журавлей и аистов. На этот раз на помощь пришли добровольцы.

«Крупный пал в Муравьевском заказнике тушили «всем миром». К сотрудникам Дирекции присоединились добровольцы дружины охраны природы «Барс» и Гринписа. К счастью, от пала пострадала только сухая трава. Опоры для гнезд аистов и гнездовые деревья были обработаны противопожарной пропиткой, поэтому огонь им был не страшен. Животные спаслись сами», - написали в Instagram сотрудники управления по охране животного мира Амурской области.

Не лучше обстановка и по всей области. Только за последние сутки были зафиксированы девять крупных природных пожаров. Потушить удалось лишь четыре из них. Горят Мазановский, Архаринский, Свободненский районы.

- На тушении пожаров задействовано 236 человек, 44 единицы техники, в том числе два воздушных судна, самолеты Ан-2, которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием, - отчитались в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

И тем не менее, несмотря на все усилия (от введения противопожарных режимов до подворовых обходов), ситуация критическая. По данным федеральной Авиалесоохраны, серьезнее всего в стране горит именно в Приамурье. Из общей площади, объятой огнем в стране, едва ли не половина - это наши, амурские пожары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/701156" frameborder="0"></iframe> Крупный пал в Муравьевском заказнике тушили "всем миром"..Видео: instagram.com/ohotaamur

ИСТОЧНИК KP.RU