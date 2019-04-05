2019-04-05T02:03:13+03:00
Общество

На достройку мусороперерабатывающего завода в Благовещенске выделили 13,5 миллиона рублей

Большая часть денег уйдет на благоустройство территории
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Мэрия Благовещенска ищет компанию, которая достроит вторую очередь мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко». Соответствующий аукцион разместили на официальном портале госзакупок. Все работы оценили чуть более чем в 13 с половиной миллионов рублей.

Львиная доля суммы - 11,5 миллиона - уйдет на благоустройство территории. Среди других работ - сооружение павильона над скважиной, прокладка наружного водопровода, устройство вентиляции, водоснабжения, водоотведения и другие. Как следует из документов, закончить все работы нужно до 30 июня 2019 года.

К слову, как в Приамурье стартовала «мусорная реформа» и куда обращаться, если у вас не вывозят мусор, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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