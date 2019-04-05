В Приамурье руководителя управления Росреестра задержали по подозрению во взяточничестве

СЕГОДНЯ 04:25 2019-04-05T04:25:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Благовещенске полиция задержала руководителя Амурского управления Росреестра. Мужчину подозревают в получении взятки. Задержали его прямиком на рабочем месте 4 апреля. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, его отправили в изолятор временного содержания. Следователи СК возбудили уголовное дело.

По предварительной информации, преступление было совершено в начале декабря 2018 года. По версии следствия, руководитель ведомства через посредника получил деньги от жительницы Благовещенска. За такое вознаграждение нужно было обеспечить условия для незаконного внесения сведений о переименовании объекта недвижимости в Единый государственный реестр недвижимого имущества. Нарушение вскрылось, когда следователи занимались другим уголовным делом. Напомним, ранее в поле зрения следователей оказались благовещенская предпринимательница и еще одна сотрудница управления Росреестра. Речь также шла о взятке. Обеих по решению суда заключили под стражу на время расследования.

- Следственной группой проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/701327" frameborder="0"></iframe> В Благовещенске руководителя управления Росреестра задержали по подозрению во взяточничестве.Прямо с рабочего места мужчина отправился в изолятор временного содержания. Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области

ИСТОЧНИК KP.RU