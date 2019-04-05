2019-04-05T04:25:52+03:00
Происшествия

В Приамурье руководителя управления Росреестра задержали по подозрению во взяточничестве

Прямо с рабочего места мужчина отправился в изолятор временного содержания [видео]
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Задержали подозреваемого прямиком на рабочем месте 4 апреля.Задержали подозреваемого прямиком на рабочем месте 4 апреля.Фото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Благовещенске полиция задержала руководителя Амурского управления Росреестра. Мужчину подозревают в получении взятки. Задержали его прямиком на рабочем месте 4 апреля. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, его отправили в изолятор временного содержания. Следователи СК возбудили уголовное дело.

По предварительной информации, преступление было совершено в начале декабря 2018 года. По версии следствия, руководитель ведомства через посредника получил деньги от жительницы Благовещенска. За такое вознаграждение нужно было обеспечить условия для незаконного внесения сведений о переименовании объекта недвижимости в Единый государственный реестр недвижимого имущества. Нарушение вскрылось, когда следователи занимались другим уголовным делом. Напомним, ранее в поле зрения следователей оказались благовещенская предпринимательница и еще одна сотрудница управления Росреестра. Речь также шла о взятке. Обеих по решению суда заключили под стражу на время расследования.

- Следственной группой проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

В Благовещенске руководителя управления Росреестра задержали по подозрению во взяточничестве.Прямо с рабочего места мужчина отправился в изолятор временного содержания. Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приамурье прошел турнир по хоккею с шайбой среди детей и юниоров Дальнего Востока
В Благовещенске забили сваи под новый детский сад на 120 мест
На достройку мусороперерабатывающего завода в Благовещенске выделили 13,5 миллиона рублей
Огонь едва не уничтожил Муравьевский парк в Приамурье
В Благовещенске на набережной покрасят бронекатер
По факту смертельного ДТП в Приамурье возбудили уголовное дело
В Приамурье предпринимателям предлагают обеспечить работой заключенных
Благовещенец поверил мошеннику, пообещавшему ему миллион рублей
Амурчан приглашают на турнир по танцевальному спорту
В Благовещенске появится новая фермерская ярмарка в русском народном стиле
Губернатор Приамурья: Проблема снижения зарплат актуальна для нескольких больниц
За сутки пожарные в Приамурье 15 раз выезжали на тушение палов
На границе Приамурья и Якутии зафиксировали землетрясение
Амурское правительство: Серьезных сбоев в работе по вывозу мусора нет
На развитие детского здравоохранения в Приамурье до 2024 года потратят более 560 миллионов рублей
Несколько районов Приамурья затянуло дымом из Китая
Амурские синоптики: Весенне-летний сезон выглядит как боевые действия
В летнем расписании полеты в Благовещенск выполняют девять авиакомпаний
В Амурской области стало меньше волков и больше кабанов
В Благовещенске на снос 40 ветхих домов выделили 10 миллионов рублей
В Приамурье начала действовать «мусорная реформа»
В Приамурье подростки пустили пал, чтобы проще было искать металлолом
В Приамурье с 1 апреля ввели особый противопожарный режим