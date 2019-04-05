2019-04-05T04:59:25+03:00
Общество

В Благовещенске забили сваи под новый детский сад на 120 мест

В ближайшие дни здесь начнут заливать фундамент
Юлия ГОМАН
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На месте строительства будущего садика представители мэрии с проверками бывают часто. Фото: благовещенск.рфНа месте строительства будущего садика представители мэрии с проверками бывают часто. Фото: благовещенск.рф
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В Благовещенске ведется строительство нового детского сада на 120 мест. Все сваи для будущего здания уже забили, в ближайшие дни рабочие начнут заливать фундамент. Накануне на стройке в микрорайоне «Подсолнухи» побывали мэр города Валентина Калита, ее первый зам Александр Плешкевич, заместители Игорь Берлинский и Виталий Рудненок и подрядчики.

- Согласно программе федерального министерства образования, сейчас мы строим этот детский сад на 120 мест, а в перспективе рассматриваем строительство еще дошкольного учреждения, но уже на 350 малышей. Этот детский сад на 120 мест начнет свою работу уже в конце года. Сроки выполнения работ очень сжатые, поэтому мы со специалистами городской администрации регулярно выезжаем сюда и контролируем весь процесс, - пояснила Валентина Калита.

Строительство объекта обойдется в 144 миллиона рублей, работы ведутся за счет федерального проекта и софинансирования от города. Свои двери для благовещенских малышей садик должен открыть уже в ноябре. Его площадь - более 3000 квадратных метров. Здесь будут групповые комнаты, пищеблок, медкабинет, прачечная, музыкальные и физкультурные залы и кабинеты. Помимо этого, садик в «Подсолнухах» станет первым учреждением для дошколят, в котором будут современные зоны, оборудование и трапы для детей малоподвижных групп. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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