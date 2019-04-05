Амурчанам до 23 апреля нельзя будет ходить в лес

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-05T08:43:08+03:00

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В Приамурье ввели ограничение на пребывание людей в лесах и въезд туда на автомобилях. Ограничением вводится приказом министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области с 3 по 23 апреля. Связано это с особым противопожарным режимом, который установлен в Приамурье с 1 апреля. Касается это лесов на территориях Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, Мазановского, Ромненского, Свободненского, Октябрьского, Серышевского и Тамбовского районов, а также Белогорска, Благовещенска, Райчихинска, Свободного, Прогресса и ЗАТО Циолковский.

По границам «запретных» территорий установили шлагбаумы и предупредительные аншлаги, где указана информация о введении ограничения и периоде его действия.

- Просим амурчан воздержаться от посещения лесов и соблюдать правила пожарной безопасности - не жечь траву и не разводить костры. Ежедневно по всей территории области в лесном массиве работают патрульные группы, которые выявляют нарушителей. За минувший день государственными лесными инспекторами составлено пять административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР, - сообщает пресс-служба минлесхора Приамурья.

ИСТОЧНИК KP.RU