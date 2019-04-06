2019-04-06T04:30:05+03:00
Происшествия

В Приамурье плата за коммунальные услуги попадала в карманы предпринимателей

Преступники разработали схему, с помощью которой украли больше 18 миллионов рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В Амурской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» будут судить двоих предпринимателей.

Как сообщает Управление МВД России по Амурской области, в 2016 году сотрудники амурского Управления ФСБ выяснили, что бывший руководитель 6 управляющих компаний, работающий в Благовещенске со своим родственником – бизнесменом из Райчихинска разработали сложную финансовую схему, с помощью которой похищали деньги. Согласно ей, средства, которые платило население Благовещенска за жилищно-коммунальные услуги, поступали на счет управляющих компаний. Таким образом, мошенники похитили 18 700 000 рублей.

В ходе расследования были проведены различные экспертизы – бухгалтерская, почерковедческая и технико-криминалистическая, а также исследование финансово-хозяйственной деятельности предприятий и документальные исследования. На данный момент собрано достаточно доказательств против преступников. В уголовном деле насчитывается 148 томов.

Ущерб мошенники полностью возместили.

На настоящий момент расследование завершилось, обвиняемые предстанут перед судом. По законодательству им грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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