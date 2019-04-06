Руководитель Амурского управления Росреестра проведет под стражей два месяца
Городской суд Благовещенска избрал меру пресечения для руководителя Амурского управления Росреестра Сергея Чечевского. Он проведет под стражей два месяца, то есть до 4 июня 2019 года.
Ходатайство об избрании такой меры пресечения для Чечевского направил следователь по особо важным делам СУ СК России по Амурской области. Прокурор и следователь в судебном заседании его поддержали.
- Подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать в отношении С. Н. Чечевского более мягкую меру пресечения, - сообщается на сайте Благовещенского городского суда.
Однако, суд рассмотрел все приобщенные к ходатайству материалы и постановил, что документы дают достаточно оснований для заключения руководителя Амурского Росреестра под стражу.
Напомним, Сергея Чечевского задержали 5 апреля прямо на рабочем месте и отправили в изолятор временного содержания. Он подозревается в получении взятки. Как мы писали ранее, в декабре прошлого года Чечевский получил деньги от благовещенки за обеспечение условий для незаконного внесения сведений о переименовании объекта недвижимости в Единый госреестр недвижимого имущества. Все раскрылось при расследовании другого уголовного дела.
В Благовещенске руководителя управления Росреестра задержали по подозрению во взяточничестве.Прямо с рабочего места мужчина отправился в изолятор временного содержания. Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области
ИСТОЧНИК KP.RU