Руководитель Амурского управления Росреестра проведет под стражей два месяца

СЕГОДНЯ 05:15 2019-04-06T05:30:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Городской суд Благовещенска избрал меру пресечения для руководителя Амурского управления Росреестра Сергея Чечевского. Он проведет под стражей два месяца, то есть до 4 июня 2019 года.

Ходатайство об избрании такой меры пресечения для Чечевского направил следователь по особо важным делам СУ СК России по Амурской области. Прокурор и следователь в судебном заседании его поддержали.

- Подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать в отношении С. Н. Чечевского более мягкую меру пресечения, - сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

Однако, суд рассмотрел все приобщенные к ходатайству материалы и постановил, что документы дают достаточно оснований для заключения руководителя Амурского Росреестра под стражу.

Напомним, Сергея Чечевского задержали 5 апреля прямо на рабочем месте и отправили в изолятор временного содержания. Он подозревается в получении взятки. Как мы писали ранее, в декабре прошлого года Чечевский получил деньги от благовещенки за обеспечение условий для незаконного внесения сведений о переименовании объекта недвижимости в Единый госреестр недвижимого имущества. Все раскрылось при расследовании другого уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/701327" frameborder="0"></iframe> В Благовещенске руководителя управления Росреестра задержали по подозрению во взяточничестве.Прямо с рабочего места мужчина отправился в изолятор временного содержания. Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области

ИСТОЧНИК KP.RU