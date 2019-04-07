В Амурской области школьница избила подростка

СЕГОДНЯ 03:46 2019-04-07T03:46:29+03:00

Пока школьница бьет юношу, а тот умоляет ее остановиться, свидетели снимают произошедшее на видео. Фото: Скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Жители Приамурья пересылают друг другу в мессенджерах видео, на котором школьница избивает подростка. По-видимому, пострадавший - ее сверстник. Подростковые «разборки» проходили в городе Свободном. Пока школьница бьет юношу, а тот умоляет ее остановиться, свидетели - такие же подростки - снимают произошедшее на видео. Остановилась девочка только тогда, когда приятели крикнули ей, что подъезжает машина.

Как оказалось, случилось это еще 24 марта. Об инциденте полиция узнала во время мониторинга интернет-ресурсов. Личности участников уже установили. Вот только наказать по всей строгости агрессивную школьницу не получится.

- Несовершеннолетняя не достигла возраста, с которого наступает ответственность за подобные действия. В связи с чем в отношении ее опекуна составлен административный материал по статье. 5.35 КоАП РФ. Он направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения. Также информация направлена в органы опеки и попечительства, - рассказали в управлении МВД России по Амурской области.

К слову, ранее в Сети появилось еще одно видео подростковой драки - одна девочка била другую. И тоже в Свободном. Видео также попалось на глаза свободнеским полицейским.

- Информация, которая распространена в нем, зарегистрирована. В настоящий момент сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции проводят проверку. Уже установлены личности участников данного инцидента, - рассказала руководитель пресс-службы амурского УМВД России Инна Карташова.

Полицейские проводят дальнейшую проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

В Свободном школьница избивает подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU