В Благовещенске из-за короткого замыкания загорелась квартира в пятиэтажке

СЕГОДНЯ 06:47 2019-04-07T06:48:03+03:00

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В Благовещенске случился пожар в пятиэтажном жилом доме в переулке Колхозном. Вечером 6 апреля из-за короткого замыкания электрооборудования здесь загорелись вещи в одной из квартир.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области, на место происшествия прибыли восемь сотрудников благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, в тушении пожара задействовали две единицы техники. На момент приезда пожарных, в квартире горели вещи на площади около четырех квадратных метров. Справиться с открытым горением удалось в течение восьми минут.

А сегодня утром, 7 апреля, помощь пожарных понадобилась жителям двухквартирного дома на улице Коммунальной в городе Зея. Загорелась веранда, пристроенная к одной из квартир. На место выезжали пять сотрудников пожарно-спасательной части № 10. Дом от огня спасти удалось, открытое горение пожарные ликвидировали в течение девяти минут. Теперь специалистам необходимо установить причину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU