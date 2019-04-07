2019-04-07T08:27:51+03:00
Происшествия

В Благовещенске пожарные тушили гаражный бокс с автобусами и легковыми машинами

При пожаре пострадало помещение, а технику закоптило [видео]
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Пожар случился утром 6 апреля.Пожар случился утром 6 апреля.Фото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

На Новотроицком шоссе в Благовещенске случился пожар в гаражном боксе. Внутри помещения находились автобусы и легковые автомобили. Шесть автобусов и три легковушки оказались закопчены.

Пожар случился утром 6 апреля. На месте происшествия работали 20 пожарных и пять единиц техники, специалисты прибыли уже через шесть минут. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области, открытое горение удалось ликвидировать в течение 12 минут. На месте работали пожарные благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Благовещенска.

Помимо техники пострадал и сам гаражный бокс: бытовое помещение, а также стены и потолок на площади около 200 «квадратов». Вероятной причиной пожара специалисты считают нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. К слову, видео пожара на авторынке оказалось в социальных сетях.

В Благовещенске случился пожар в гаражном боксе.Видео: instagram.com/28news

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24