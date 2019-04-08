При пожаре в Шимановске мужчина получил ожоги

СЕГОДНЯ 01:40 2019-04-08T01:40:44+03:00

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В Приамурье при пожаре пострадал 59-летний мужчина. По данным МЧС, вероятной причиной могла стать неосторожность при курении.

Пожар случился в Шимановске Амурской области. Днем 7 апреля здесь загорелось неэксплуатируемое строение. Когда на место прибыли пятеро сотрудники пожарно-спасательной части № 9, оказалось, что в постройке горели б/у вещи на площади около пяти «квадратов».

- В течение четырех минут открытое горение пожарные ликвидировали. При пожаре пострадал мужчина 1960 года рождения, он получил термический ожог ноги. На машине скорой помощи его доставили в Шимановскую городскую больницу, - сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.

ВАЖНО!

В случае пожара звоните:

101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

01 - со стационарных телефонов;

112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU