В Приамурье нашли убитыми 38-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 04:47 2019-04-08T06:10:46+03:00

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В селе Ивановка Ивановского района случилась трагедия - утром 7 апреля здесь нашли убитыми 11-летнюю девочку и ее 38-летнего отца. Тела амурчан с признаками криминальной смерти обнаружили в одном из домов по улице Пионерской. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также из этой квартиры в больницу увезли 28-летнего мужчину, медики оказали ему помощь.

Подробности пока не сообщаются. Следователи и сотрудники уголовного розыска уже вычислили подозреваемого, который может быть причастен к этому преступлению. С мужчиной ведется работа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

- Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя управления, по его указанию уголовное дело принял к своему производству отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU