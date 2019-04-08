2019-04-08T06:04:58+03:00
Происшествия

В ночном пожаре в Белогорске пострадали три человека

Возгорание случилось в жилом доме по улице 9 Мая
Полина ОЗЕРОВА
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В ночь на 8 апреля в Белогорске случился пожар в жилом доме. Пострадали три человека - жильцы трехэтажки на улице 9 Мая.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 4 и пожарной команды воинской части (всего 13 человек) прибыли на место через шесть минут после сообщения о происшествии. В окне квартиры на втором этаже было видно огонь.

- Незамедлительно звено газодымозащитной службы произвело разведку. Из окон второго и третьего этажей по трехколенным лестницам силами боевых пожарных расчетов были спасены девять человек, в том числе трое детей. Еще 20 человек эвакуировались самостоятельно. Открытое горение огнеборцы ликвидировали в течение пяти минут, - сообщают в ГУ МЧС России по Амурской области.

К счастью, пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние квартиры. Пострадавшие: 50-летний мужчина, 27-летняя и 50-летняя женщины. Их доставили в больницу. Позже стало известно, что вторая женщина скончалась.

Сейчас специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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